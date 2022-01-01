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Соль таблетированная Гейзер 41046
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Для водяных фильтров
    Соль таблетированная Гейзер 41046
    Арт. О00000015083
    Соль таблетированная Гейзер 41046

      Соль таблетированная Гейзер 41046

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000015083

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		таблетированная соль
      Габариты, мм
      		645х320х157
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таблетированная соль – это спрессованные соляные таблетки белого цвета. Они выпускаются в виде стандартных круглых таблеток 20-30 мм в диаметре, реже в виде подушечек. Используется соль таблетированная 25 кг для улучшения работы фильтров и установок для смягчения воды, а также для восстановления ионообменных свойств смол. Жесткая вода содержит большое количество ионов кальция и магния, которые приводят к появлению накипи, способствуют выходу из строя приборов, деталей. Соляной раствор способствует замене «вредных» ионов кальция и магния на «полезные» ионы натрия, тем самым продлевая и улучшая работу фильтров, водяных установок. Таблетированная соль обладает одним очень ценным эксплуатационным свойством – она растворяется постепенно и равномерно. То есть, кристаллизация полностью исключена.

        Преимущества

        • Содержание NaСl у Гейзер 41002: до 99,9%;
        • Регенерация солью из расчета 130 г/л смолы;
        • Растворяется постепенно и равномерно, что полностью исключает кристаллизацию;
        • Не оставляет осадка, так как производится из поваренной соли класса «Экстра»;
        • Соль повышенной чистоты, не имеющая никаких добавок.