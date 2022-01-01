Соль таблетированная Гейзер 41046

Преимущества

Содержание NaСl у Гейзер 41002: до 99,9%;

Регенерация солью из расчета 130 г/л смолы;

Растворяется постепенно и равномерно, что полностью исключает кристаллизацию;

Не оставляет осадка, так как производится из поваренной соли класса «Экстра»;

Соль повышенной чистоты, не имеющая никаких добавок.

Таблетированная соль – это спрессованные соляные таблетки белого цвета. Они выпускаются в виде стандартных круглых таблеток 20-30 мм в диаметре, реже в виде подушечек. Используется соль таблетированная 25 кг для улучшения работы фильтров и установок для смягчения воды, а также для восстановления ионообменных свойств смол. Жесткая вода содержит большое количество ионов кальция и магния, которые приводят к появлению накипи, способствуют выходу из строя приборов, деталей. Соляной раствор способствует замене «вредных» ионов кальция и магния на «полезные» ионы натрия, тем самым продлевая и улучшая работу фильтров, водяных установок. Таблетированная соль обладает одним очень ценным эксплуатационным свойством – она растворяется постепенно и равномерно. То есть, кристаллизация полностью исключена.