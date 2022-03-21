Гель для очистки стекол 3 в 1 Karcher 6.295-762 (0.5 л)

Гель для очистки стекол 3 в 1 Karcher 6.295-762 - средство для очистки окон, зеркал, а также других стеклянных и блестящих поверхностей. Имеет гелеобразную консистенцию, благодаря которой обеспечивается оптимальный чистящий эффект на вертикальных поверхностях. средство надежно и бережно справляется с удалением самых стойких загрязнений: масло-жировые пятна, следы от насекомых, от прикосновений пальцев. Наносится вручную методом распыления.