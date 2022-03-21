Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гель для очистки стекол 3 в 1 Karcher 6.295-762 (0.5 л)
5.0
2
Найти аналог
Очистители стекол
    Гель для очистки стекол 3 в 1 Karcher 6.295-762 (0.5 л)
    Арт. X131506182
    5.0
    2
    Гель для очистки стекол 3 в 1 Karcher 6.295-762 (0.5 л)

      Гель для очистки стекол 3 в 1 Karcher 6.295-762 (0.5 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		средство для мойки стекол
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гель для очистки стекол 3 в 1 Karcher 6.295-762 - средство для очистки окон, зеркал, а также других стеклянных и блестящих поверхностей. Имеет гелеобразную консистенцию, благодаря которой обеспечивается оптимальный чистящий эффект на вертикальных поверхностях. средство надежно и бережно справляется с удалением самых стойких загрязнений: масло-жировые пятна, следы от насекомых, от прикосновений пальцев. Наносится вручную методом распыления.