Генератор Expert 3010X

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subаru EX17 (Япония). Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость

Двухполюсная бесщеточная силовая установка, не требующая обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов

2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz

Металлическая рама с антивибрационным креплением специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Специальная система фильтрации позволяет использовать генератор в пыльных условиях

Автоматическая система остановки не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Бензиновый генератор Caiman Expert 3010X благодаря повышенному ресурсу двигателя подойдет для частного и для профессионального использования на различных территориях. Будь то строительные площадки или фермерские хозяйства. Отдельно стоит отметить четырехтактный двигатель Subаru SP170 мощностью 5,7 л.с. серия которых занимает ведущее положение в индустрии разработки двигателей для строительного оборудования. Инновационная система воздушного охлаждения двигателя, установленная в бензиновом генераторе Caiman Expert 3010X стала уникальной в своем классе. Металлическая рама с антивибрационным креплением, специально предназначенная для тяжелых режимов работы, была окрашена по уникальной технологии, разработанной для защиты частей генератора Кайман Expert 3010X от коррозии и механических воздействий. Заметим и то, что время автономной работы агрегата без дозаправки топлива составляет 3 часа 30 минут. А специальная система фильтрации позволяет запускать генератор даже в условиях сильного запыления. Вы можете не беспокоиться за сохранность двигателя. Генератор сконструирован таким образом, что не допустит запуск без масла. При снижении уровня масла в двигателе до критического, автоматическая система остановит работу, чем обеспечивает дополнительную защиту от поломок.