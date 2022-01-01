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Генератор Expert 3010X
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Бензиновые генераторы
    Генератор Expert 3010X
    Арт. 1128504
    Генератор Expert 3010X

      Генератор Expert 3010X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128504

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Caiman Expert 3010X благодаря повышенному ресурсу двигателя подойдет для частного и для профессионального использования на различных территориях. Будь то строительные площадки или фермерские хозяйства. Отдельно стоит отметить четырехтактный двигатель Subаru SP170 мощностью 5,7 л.с. серия которых занимает ведущее положение в индустрии разработки двигателей для строительного оборудования. Инновационная система воздушного охлаждения двигателя, установленная в бензиновом генераторе Caiman Expert 3010X стала уникальной в своем классе. Металлическая рама с антивибрационным креплением, специально предназначенная для тяжелых режимов работы, была окрашена по уникальной технологии, разработанной для защиты частей генератора Кайман Expert 3010X от коррозии и механических воздействий. Заметим и то, что время автономной работы агрегата без дозаправки топлива составляет 3 часа 30 минут. А специальная система фильтрации позволяет запускать генератор даже в условиях сильного запыления. Вы можете не беспокоиться за сохранность двигателя. Генератор сконструирован таким образом, что не допустит запуск без масла. При снижении уровня масла в двигателе до критического, автоматическая система остановит работу, чем обеспечивает дополнительную защиту от поломок.

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель Subаru EX17 (Япония). Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость
        • Двухполюсная бесщеточная силовая установка, не требующая обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов
        • 2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz
        • Металлическая рама с антивибрационным креплением специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
        • Специальная система фильтрации позволяет использовать генератор в пыльных условиях
        • Автоматическая система остановки не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки