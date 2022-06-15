Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
Арт. О00000032983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.8
- Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-1200, 1 кВт, 230 В, 4-х такт., 5,5 л, ручной стартер 94541 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильно. Модель оптимально подходит для подпитки квартиры при отсутствии основного освещения. Мощности также достаточно для дачи или небольшого коттеджа
Преимущества
- Объемный топливный бак
- Стабильное напряжение
- Длительный срок службы
- Компактное исполнение