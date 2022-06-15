Генератор бензиновый Сибртех БС-1200

Преимущества

Объемный топливный бак

Стабильное напряжение

Длительный срок службы

Компактное исполнение

Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-1200, 1 кВт, 230 В, 4-х такт., 5,5 л, ручной стартер 94541 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильно. Модель оптимально подходит для подпитки квартиры при отсутствии основного освещения. Мощности также достаточно для дачи или небольшого коттеджа