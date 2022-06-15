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Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
5.0
2
11 290 ₽
17 700 ₽
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Арт. О00000032983
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
    Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200
      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200

      Генератор бензиновый Сибртех БС-1200

      • -6 410 ₽
      11 290 ₽
      17 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. О00000032983
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.8
      Все характеристики
      • -6 410 ₽
      11 290 ₽
      17 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-1200, 1 кВт, 230 В, 4-х такт., 5,5 л, ручной стартер 94541 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильно. Модель оптимально подходит для подпитки квартиры при отсутствии основного освещения. Мощности также достаточно для дачи или небольшого коттеджа

        Преимущества

        • Объемный топливный бак
        • Стабильное напряжение
        • Длительный срок службы
        • Компактное исполнение