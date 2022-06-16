Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
Арт. О00000032984
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.2
- Бензиновый генератор 2,2 кВт, 230В, 4-х такт., 15 л, ручной стартер СИБРТЕХ БС-2500 94542 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участке
Объемный топливный бак обеспечивает продолжительную работу
Преимущества
- Экономичный двигатель
- Указатель уровня топлива
- Вольтметр
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Защита от низкого уровня масла