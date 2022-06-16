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Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Арт. О00000032984
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
    Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500
      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500

      Генератор бензиновый Сибртех БС-2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032984
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор 2,2 кВт, 230В, 4-х такт., 15 л, ручной стартер СИБРТЕХ БС-2500 94542 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участке
        Объемный топливный бак обеспечивает продолжительную работу

        Преимущества

        • Экономичный двигатель
        • Указатель уровня топлива
        • Вольтметр
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла