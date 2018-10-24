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Бензиновый генератор DDE GG 3300P
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор DDE GG 3300P
    Арт. X10193325
    5.0
    2
    Бензиновый генератор DDE GG 3300P
    Бензиновый генератор DDE GG 3300P
    Бензиновый генератор DDE GG 3300P
      Бензиновый генератор DDE GG 3300P
      Бензиновый генератор DDE GG 3300P
      Бензиновый генератор DDE GG 3300P

      Бензиновый генератор DDE GG 3300P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор DDE GG3300P - однофазная установка для снабжения электричеством разного рода потребителей. Агрегат позволяет запитать технику на даче, в загородном доме, на небольшой строительной площадке. Устройство оборудуется мощным одноцилиндровым четырехтактный двигателем, который работает на бензине. Благодаря топливному баку объемом 15 литров оборудование способно работать до 11 часов без дозаправки. Принудительная система охлаждения надежно защищает рабочие узлы генератора от перегрева.

        Преимущества

        • Трехкратная пусковая мощность
        • Воздушная система охлаждения
        • Высокое качество комплектующих
        • Долгий срок службы
        • Топливо - бензин АИ-92