Бензиновый генератор DDE GG 3300P

Преимущества

Трехкратная пусковая мощность

Воздушная система охлаждения

Высокое качество комплектующих

Долгий срок службы

Топливо - бензин АИ-92

Бензиновый генератор DDE GG3300P - однофазная установка для снабжения электричеством разного рода потребителей. Агрегат позволяет запитать технику на даче, в загородном доме, на небольшой строительной площадке. Устройство оборудуется мощным одноцилиндровым четырехтактный двигателем, который работает на бензине. Благодаря топливному баку объемом 15 литров оборудование способно работать до 11 часов без дозаправки. Принудительная система охлаждения надежно защищает рабочие узлы генератора от перегрева.