Генератор бензиновый Denzel GE 4000

Преимущества

Объем топливного бака - 15 л

При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,35 л/ч автономная работа генератора составляет более 11 часов

Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44

Запуск генератора DENZEL осуществляется вручную при помощи пусковой рукоятки при температуре окружающей среды не ниже -5 °С

Генератор GE 4000 оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после восстановления уровня масла до необходимого

Габаритные размеры модели GE 4000 589x430x432 мм

Генератор бензиновый 3,5 кВт DENZEL GE 4000 94682 - это автономная мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 3,5 кВт, номинальная - 2,8 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, которые потребляют больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.