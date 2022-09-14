Генератор бензиновый Denzel GE 4000
Арт. mir-instrumenta_12354
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|39
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Габариты, мм
|589x430x432
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной
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Мощность генератора максимальная, кВт
|3.5
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|3
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Альтернатор
|синхронный
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Генератор бензиновый 3,5 кВт DENZEL GE 4000 94682 - это автономная мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 3,5 кВт, номинальная - 2,8 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, которые потребляют больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.
Преимущества
- Объем топливного бака - 15 л
- При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,35 л/ч автономная работа генератора составляет более 11 часов
- Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44
- Запуск генератора DENZEL осуществляется вручную при помощи пусковой рукоятки при температуре окружающей среды не ниже -5 °С
- Генератор GE 4000 оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после восстановления уровня масла до необходимого
- Габаритные размеры модели GE 4000 589x430x432 мм