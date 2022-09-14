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Генератор бензиновый Denzel GE 4000
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel GE 4000
    Арт. mir-instrumenta_12354
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel GE 4000
    Генератор бензиновый Denzel GE 4000
    Генератор бензиновый Denzel GE 4000
    Генератор бензиновый Denzel GE 4000
    Генератор бензиновый Denzel GE 4000
    Генератор бензиновый Denzel GE 4000

    Генератор бензиновый Denzel GE 4000

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12354
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		39
    Габариты, мм
    		589x430x432
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		3.5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		3
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Генератор бензиновый 3,5 кВт DENZEL GE 4000 94682 - это автономная мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 3,5 кВт, номинальная - 2,8 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, которые потребляют больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.

      Преимущества

      • Объем топливного бака - 15 л
      • При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,35 л/ч автономная работа генератора составляет более 11 часов
      • Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44
      • Запуск генератора DENZEL осуществляется вручную при помощи пусковой рукоятки при температуре окружающей среды не ниже -5 °С
      • Генератор GE 4000 оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после восстановления уровня масла до необходимого
      • Габаритные размеры модели GE 4000 589x430x432 мм