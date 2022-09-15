Генератор бензиновый Denzel GE 4500
Арт. mir-instrumenta_31970
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|60
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|4
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Альтернатор
|синхронный
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Генератор торговой марки DENZEL это мини-электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Генератор предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.) в условиях отсутствия возможности использования бытовой электросети.
Преимущества
- Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла
- Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня
- Генератор оснащен защитой от перегрузок, отключающей его при превышении нагрузки, на которую рассчитан генератор. Автоматический регулятор напряжения (AVR) поддерживает необходимое напряжение в зависимости от подключенной нагрузки
- Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44
- Для контроля выходного напряжения на передней панели установлен вольтметр
- Для контроля уровня топлива на топливном баке установлен указатель уровня топлива
- Для транспортировки данных генераторов можно приобрести набор ручек и колес (арт. 94625)
- На рамах генераторов имеются отверстия для установки ручек и колес
- В набор входит необходимый крепеж для установки и инструкция