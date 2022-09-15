Генератор бензиновый Denzel GE 4500

Генератор торговой марки DENZEL это мини-электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Генератор предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.) в условиях отсутствия возможности использования бытовой электросети.

Преимущества