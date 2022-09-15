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Генератор бензиновый Denzel GE 4500
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel GE 4500
    Арт. mir-instrumenta_31970
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel GE 4500

      Генератор бензиновый Denzel GE 4500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_31970
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Вес, кг
      		60
      Напряжение, В
      		220
      Стартер
      		ручной
      Мощность номинальная при 220В, кВт
      		4
      Альтернатор
      		синхронный
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Генератор торговой марки DENZEL это мини-электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Генератор предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.) в условиях отсутствия возможности использования бытовой электросети.

        Преимущества

        • Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла
        • Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня
        • Генератор оснащен защитой от перегрузок, отключающей его при превышении нагрузки, на которую рассчитан генератор. Автоматический регулятор напряжения (AVR) поддерживает необходимое напряжение в зависимости от подключенной нагрузки
        • Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44
        • Для контроля выходного напряжения на передней панели установлен вольтметр
        • Для контроля уровня топлива на топливном баке установлен указатель уровня топлива
        • Для транспортировки данных генераторов можно приобрести набор ручек и колес (арт. 94625)
        • На рамах генераторов имеются отверстия для установки ручек и колес
        • В набор входит необходимый крепеж для установки и инструкция