Генератор бензиновый Denzel GE 4500Е
Арт. mir-instrumenta_12355
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|60
|
Габариты, мм
|735x510x626
|
Напряжение, В
|220
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Мощность генератора максимальная, кВт
|4.5
|
Мощность номинальная при 220В, кВт
|4
|
Альтернатор
|синхронный
|
Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Генератор бензиновый 4,5 кВт DENZEL GE 4500е 94683 - это мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 4,5 кВт, номинальная - 4 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, потребляющих больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора.
Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц.
Преимущества
- Объем топливного бака - 25 л
- При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,95 л/ч автономная работа генератора составляет более 12 часов
- Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня
- Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44
- Запуск генератора DENZEL может осуществляться как при помощи электростартера, так и вручную
- Опция постоянного тока позволяет производить зарядку 12-вольтного аккумулятора
- Корпус генератора снабжен транспортировочными колесами, которые значительно упрощают транспортировку изделия