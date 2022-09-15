Генератор бензиновый Denzel GE 4500Е

Преимущества

Объем топливного бака - 25 л

При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,95 л/ч автономная работа генератора составляет более 12 часов

Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня

Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44

Запуск генератора DENZEL может осуществляться как при помощи электростартера, так и вручную

Опция постоянного тока позволяет производить зарядку 12-вольтного аккумулятора

Корпус генератора снабжен транспортировочными колесами, которые значительно упрощают транспортировку изделия

Генератор бензиновый 4,5 кВт DENZEL GE 4500е 94683 - это мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 4,5 кВт, номинальная - 4 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, потребляющих больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора.Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц.