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Генератор бензиновый Denzel GE 4500Е
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel GE 4500Е
    Арт. mir-instrumenta_12355
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel GE 4500Е

    Генератор бензиновый Denzel GE 4500Е

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12355
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		60
    Габариты, мм
    		735x510x626
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной, электрический
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		4.5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		4
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Генератор бензиновый 4,5 кВт DENZEL GE 4500е 94683 - это мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 4,5 кВт, номинальная - 4 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, потребляющих больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора.
      Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц.

      Преимущества

      • Объем топливного бака - 25 л
      • При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,95 л/ч автономная работа генератора составляет более 12 часов
      • Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня
      • Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44
      • Запуск генератора DENZEL может осуществляться как при помощи электростартера, так и вручную
      • Опция постоянного тока позволяет производить зарядку 12-вольтного аккумулятора
      • Корпус генератора снабжен транспортировочными колесами, которые значительно упрощают транспортировку изделия