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Генератор бензиновый DENZEL GE 6900
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый DENZEL GE 6900
    Арт. О00000032989
    4.5
    2
    Генератор бензиновый DENZEL GE 6900
    Генератор бензиновый DENZEL GE 6900
    Генератор бензиновый DENZEL GE 6900
      Генератор бензиновый DENZEL GE 6900
      Генератор бензиновый DENZEL GE 6900
      Генератор бензиновый DENZEL GE 6900

      Генератор бензиновый DENZEL GE 6900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032989
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Вес, кг
      		75
      Габариты, мм
      		735x510x626
      Напряжение, В
      		220
      Стартер
      		ручной
      Мощность номинальная при 220В, кВт
      		5
      Альтернатор
      		синхронный
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
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