Генератор бензиновый DENZEL GE 6900
Арт. О00000032989
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|75
|
Габариты, мм
|735x510x626
|
Напряжение, В
|220
|
Стартер
|ручной
|
Мощность номинальная при 220В, кВт
|5
|
Альтернатор
|синхронный
|
Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Генератор предназначен для автономного электроснабжения в условиях отсутствия бытовой электросети
Преимущества:
- Медная обмотка альтернатора
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Защита от низкого уровня масла
- Рама подготовлена для установки ручек и колес