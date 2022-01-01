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Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
    Арт. mir-instrumenta_12356
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E
    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E

    Генератор бензиновый Denzel GE 6900E

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12356

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		75
    Габариты, мм
    		735х510х626
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной, электрический
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		5.5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		5
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Генератор бензиновый 5,5 кВт DENZEL GE 6900E 94684 - это мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора — 5,5 кВт, номинальная — 5 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, потребляющих больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора.
      Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц.

      Преимущества

      • Объем топливного бака — 25 л
      • При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,95 л/ч автономная работа генератора составляет более 12 часов
      • Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня
      • Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44
      • Запуск генератора DENZEL может осуществляться как при помощи электростартера, так и вручную
      • Опция постоянного тока позволяет производить зарядку 12-вольтного аккумулятора
      • Корпус генератора снабжен транспортировочными колесами, которые значительно упрощают транспортировку изделия