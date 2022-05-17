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Генератор бензиновый Denzel GE 8900
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel GE 8900
    Арт. mir-instrumenta_31973
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Denzel GE 8900
    Генератор бензиновый Denzel GE 8900
    Генератор бензиновый Denzel GE 8900
      Генератор бензиновый Denzel GE 8900
      Генератор бензиновый Denzel GE 8900
      Генератор бензиновый Denzel GE 8900

      Генератор бензиновый Denzel GE 8900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_31973
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Вес, кг
      		86
      Напряжение, В
      		220
      Стартер
      		ручной
      Мощность номинальная при 220В, кВт
      		7
      Альтернатор
      		синхронный
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор DENZEL GE 8900 представляет собой классический вариант для поддержания работоспособности производственного оборудования, торговой точки или небольшого дома.

        Преимущества

        • Медная обмотка альтернатора
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла
        • Рама подготовлена для установки ручек и колес