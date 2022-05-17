Генератор бензиновый Denzel GE 8900

Преимущества

Медная обмотка альтернатора

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Автоматический регулятор напряжения AVR

Защита от низкого уровня масла

Рама подготовлена для установки ручек и колес

Бензиновый генератор DENZEL GE 8900 представляет собой классический вариант для поддержания работоспособности производственного оборудования, торговой точки или небольшого дома.