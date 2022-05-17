Генератор бензиновый Denzel GE 8900
Арт. mir-instrumenta_31973
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|86
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|7
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Альтернатор
|синхронный
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Бензиновый генератор DENZEL GE 8900 представляет собой классический вариант для поддержания работоспособности производственного оборудования, торговой точки или небольшого дома.
Преимущества
- Медная обмотка альтернатора
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Защита от низкого уровня масла
- Рама подготовлена для установки ручек и колес