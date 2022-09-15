Генератор бензиновый Denzel GE 8900E

Преимущества

Объем топливного бака составляет 25 л

При расходе топлива (бензин марки АИ-92) 3,5 л/час автономная работа генератора составляет более 7 часов при номинальной нагрузке

Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня

Для смазки двигателя генератора рекомендовано использовать всесезонное моторное масло SAE 10W-30 или SAE 10W-40

Запуск генератора возможен с помощью электростартера, либо вручную

Для подключения электроприборов генератор оборудован тремя розетками для напряжения 220 В

Опция постоянного тока позволяет производить зарядку 12 В. аккумулятора

Ввиду того что масса генератора составляет 84 кг, раму генератора снабдили транспортировочными рукоятками и колесами

Бензиновый генератор GE 8900E торговой марки DENZEL - это электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора — 8,5 кВт, номинальная — 7 кВт. Данной мощности достаточно для питания приборов, которые потребляют больше всего энергии (осветительные приборы, холодильник, телевизор) при аварийном отключении электричества.Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует действующим в России стандартам: переменное напряжение 220 В.