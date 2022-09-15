Генератор бензиновый Denzel GE 8900E
Арт. mir-instrumenta_12358
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|84
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Габариты, мм
|735x510x626
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной, электрический
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Мощность генератора максимальная, кВт
|8.5
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|7
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Альтернатор
|синхронный
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Бензиновый генератор GE 8900E торговой марки DENZEL - это электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора — 8,5 кВт, номинальная — 7 кВт. Данной мощности достаточно для питания приборов, которые потребляют больше всего энергии (осветительные приборы, холодильник, телевизор) при аварийном отключении электричества.
Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует действующим в России стандартам: переменное напряжение 220 В.
Преимущества
- Объем топливного бака составляет 25 л
- При расходе топлива (бензин марки АИ-92) 3,5 л/час автономная работа генератора составляет более 7 часов при номинальной нагрузке
- Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня
- Для смазки двигателя генератора рекомендовано использовать всесезонное моторное масло SAE 10W-30 или SAE 10W-40
- Запуск генератора возможен с помощью электростартера, либо вручную
- Для подключения электроприборов генератор оборудован тремя розетками для напряжения 220 В
- Опция постоянного тока позволяет производить зарядку 12 В. аккумулятора
- Ввиду того что масса генератора составляет 84 кг, раму генератора снабдили транспортировочными рукоятками и колесами