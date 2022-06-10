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Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02
    Арт. О00000004995
    4.5
    2
    Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02
    Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02
      Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02
      Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02

      Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004995
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрогенератор Husqvarna G2500P это удобный портативный источник питания, применяемый для снабжения электроэнергией любых бытовых электроприборов, осветительных объектов, инструментов, и профессионального оборудования. Устройство обладает медной обмоткой двигателя, эффективно работает в бесперебойном режиме. Легко управляется, не требует постоянного мониторинга за состоянием, оснащен индикацией уровня бензина и масла. Защищен от скачков напряжения, и автоматически отключается при резких изменениях силы тока. Генератор husqvarna g2500p купить можно для эксплуатации в условиях отсутствия центрального источника электроэнергии: в селах и местности, удаленной от линий электропередач, в загородных домах и на строительно-монтажных участках.

        Преимущества бензогенератора HUSQVARNA G2500P:

        • 100% медная обмотка;
        • Металлический топливный бак;
        • Интуитивно понятная панель управления;
        • Производительность в работе;
        • Эффективное электроснабжение;
        • Автоматический выключатель по току;
        • Указатели уровня топлива, масла.

        Комплектация:

        • Генератор;
        • Комплект колес (2 шт.);
        • Рукоятка;
        • Топливный клапан;
        • Заслонка;
        • Воздушный фильтр;
        • Ручка стартера;
        • Аккумулятор;
        • Выключатель питания;
        • Рама;
        • Крышка топливного бака;
        • Измеритель V.F.T. (напряжение, частота, время);
        • Клемма заземления;
        • Розетка переменного тока;
        • Комплект крепежных изделий;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.