Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02

Электрогенератор Husqvarna G2500P это удобный портативный источник питания, применяемый для снабжения электроэнергией любых бытовых электроприборов, осветительных объектов, инструментов, и профессионального оборудования. Устройство обладает медной обмоткой двигателя, эффективно работает в бесперебойном режиме. Легко управляется, не требует постоянного мониторинга за состоянием, оснащен индикацией уровня бензина и масла. Защищен от скачков напряжения, и автоматически отключается при резких изменениях силы тока. Генератор husqvarna g2500p купить можно для эксплуатации в условиях отсутствия центрального источника электроэнергии: в селах и местности, удаленной от линий электропередач, в загородных домах и на строительно-монтажных участках.

Преимущества бензогенератора HUSQVARNA G2500P:

100% медная обмотка;

Металлический топливный бак;

Интуитивно понятная панель управления;

Производительность в работе;

Эффективное электроснабжение;

Автоматический выключатель по току;

Указатели уровня топлива, масла.

Комплектация: