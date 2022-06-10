Бензиновый генератор Husqvarna G2500P 9676650-02
Арт. О00000004995
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.7
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Электрогенератор Husqvarna G2500P это удобный портативный источник питания, применяемый для снабжения электроэнергией любых бытовых электроприборов, осветительных объектов, инструментов, и профессионального оборудования. Устройство обладает медной обмоткой двигателя, эффективно работает в бесперебойном режиме. Легко управляется, не требует постоянного мониторинга за состоянием, оснащен индикацией уровня бензина и масла. Защищен от скачков напряжения, и автоматически отключается при резких изменениях силы тока. Генератор husqvarna g2500p купить можно для эксплуатации в условиях отсутствия центрального источника электроэнергии: в селах и местности, удаленной от линий электропередач, в загородных домах и на строительно-монтажных участках.
Преимущества бензогенератора HUSQVARNA G2500P:
- 100% медная обмотка;
- Металлический топливный бак;
- Интуитивно понятная панель управления;
- Производительность в работе;
- Эффективное электроснабжение;
- Автоматический выключатель по току;
- Указатели уровня топлива, масла.
Комплектация:
- Генератор;
- Комплект колес (2 шт.);
- Рукоятка;
- Топливный клапан;
- Заслонка;
- Воздушный фильтр;
- Ручка стартера;
- Аккумулятор;
- Выключатель питания;
- Рама;
- Крышка топливного бака;
- Измеритель V.F.T. (напряжение, частота, время);
- Клемма заземления;
- Розетка переменного тока;
- Комплект крепежных изделий;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.