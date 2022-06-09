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Генератор бензиновый Denzel PS 33
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel PS 33
    Арт. О00000015701
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Denzel PS 33
    Генератор бензиновый Denzel PS 33
    Генератор бензиновый Denzel PS 33
      Генератор бензиновый Denzel PS 33
      Генератор бензиновый Denzel PS 33
      Генератор бензиновый Denzel PS 33

      Генератор бензиновый Denzel PS 33

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000015701
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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