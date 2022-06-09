Генератор бензиновый Denzel PS 33
Арт. О00000015701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.15
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- Генератор предназначен для автономного электроснабжения в условиях отсутствия бытовой электросети
Преимущества:
- Медная обмотка альтернатора
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Защита от низкого уровня масла
- Усиленная рама диаметром 28 мм