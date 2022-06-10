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Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
    Арт. mir-instrumenta_44844
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA

      Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44844
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Генератор предназначен для автономного электроснабжения различных потребителей в случае отсутствия возможности использования бытовой электросети.

        Преимущества

        • Мощный и экономичный двигатель Denzel
        • Металлический распределительный вал
        • Увеличенный диаметр провода обмотки статора
        • Указатель уровня топлива
        • Цифровой мультиметр
        • Медная обмотка альтернатора
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла
        • Электростартер
        • Возможность подключения блока автоматического запуска
        • Усиленная рама диаметром 32 мм
        • Возможность установки рукояток и колес