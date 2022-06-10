Генератор бензиновый Denzel PS 90 EA
Арт. mir-instrumenta_44844
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.6
- Генератор предназначен для автономного электроснабжения различных потребителей в случае отсутствия возможности использования бытовой электросети.
Преимущества
- Мощный и экономичный двигатель Denzel
- Металлический распределительный вал
- Увеличенный диаметр провода обмотки статора
- Указатель уровня топлива
- Цифровой мультиметр
- Медная обмотка альтернатора
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Защита от низкого уровня масла
- Электростартер
- Возможность подключения блока автоматического запуска
- Усиленная рама диаметром 32 мм
- Возможность установки рукояток и колес