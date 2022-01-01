Генератор CHAMPION DG3601E
Арт. champion_2293
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Вид топлива
|дизель
- Дизельный генератор Champion DG3601E оснащается мощным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением, который гарантирует стабильность и надежность работы. Крышка-щуп служит для контроля над уровнем масла в картере и позволяет своевременно осуществлять его замену. Панель управления отличается простотой, а также удобным расположением всех элементов. Электростартер способствует максимально легкому запуску, что особенно важно в зимний период. Рекомендуемый тип масла - CHAMPION SAE30, 10W40, 5W30.
Преимущества
- Щеточный тип ротора
- Высокое качество сборки
- Не требует сложного технического обслуживания
- Контроль напряжения - блок AVR