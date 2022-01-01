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Генератор CHAMPION DG3601E
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Дизельные генераторы
    Генератор CHAMPION DG3601E
    Арт. champion_2293
    Генератор CHAMPION DG3601E

      Генератор CHAMPION DG3601E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2293

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор Champion DG3601E оснащается мощным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением, который гарантирует стабильность и надежность работы. Крышка-щуп служит для контроля над уровнем масла в картере и позволяет своевременно осуществлять его замену. Панель управления отличается простотой, а также удобным расположением всех элементов. Электростартер способствует максимально легкому запуску, что особенно важно в зимний период. Рекомендуемый тип масла - CHAMPION SAE30, 10W40, 5W30.

        Преимущества

        • Щеточный тип ротора
        • Высокое качество сборки
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Контроль напряжения - блок AVR