Преимущества

Коэффициент мощности - 1

Транспортировочные колеса

Легкий запуск

Высокое качество сборки

Шумозащитный кожух

Эффективное охлаждение

Вместительный топливный бак

Дизельный генератор CHAMPION DG6501ES +ATS представляет собой мощное мобильное оборудование, которое служит для энергоснабжения различных устройств и приборов на строительных, ремонтных площадках, а также во время работы на удаленных объектах. Благодаря медной обмотке щеточного ротора и статора модель отличается надежностью и долговечностью. Сверху конструкции располагается проушина, которая предназначается для удобства транспортировки агрегата грузоподъемными механизмами. Доступ к внутренним узлам осуществляется легко и быстро, достаточно открыть дверцы.