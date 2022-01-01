Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS
Арт. champion_4600
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|электрический
|
Вид топлива
|дизель
- Дизельный генератор CHAMPION DG6501ES +ATS представляет собой мощное мобильное оборудование, которое служит для энергоснабжения различных устройств и приборов на строительных, ремонтных площадках, а также во время работы на удаленных объектах. Благодаря медной обмотке щеточного ротора и статора модель отличается надежностью и долговечностью. Сверху конструкции располагается проушина, которая предназначается для удобства транспортировки агрегата грузоподъемными механизмами. Доступ к внутренним узлам осуществляется легко и быстро, достаточно открыть дверцы.
Преимущества
- Коэффициент мощности - 1
- Транспортировочные колеса
- Легкий запуск
- Высокое качество сборки
- Шумозащитный кожух
- Эффективное охлаждение
- Вместительный топливный бак