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Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS
    Арт. champion_4600
    Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS
    Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS
    Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS
      Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS
      Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS
      Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS

      Генератор CHAMPION DG6501ES +ATS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_4600

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор CHAMPION DG6501ES +ATS представляет собой мощное мобильное оборудование, которое служит для энергоснабжения различных устройств и приборов на строительных, ремонтных площадках, а также во время работы на удаленных объектах. Благодаря медной обмотке щеточного ротора и статора модель отличается надежностью и долговечностью. Сверху конструкции располагается проушина, которая предназначается для удобства транспортировки агрегата грузоподъемными механизмами. Доступ к внутренним узлам осуществляется легко и быстро, достаточно открыть дверцы.

        Преимущества

        • Коэффициент мощности - 1
        • Транспортировочные колеса
        • Легкий запуск
        • Высокое качество сборки
        • Шумозащитный кожух
        • Эффективное охлаждение
        • Вместительный топливный бак