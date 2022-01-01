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Генератор Champion GG1200
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Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG1200
    Арт. champion_718
    Генератор Champion GG1200

      Генератор Champion GG1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_718

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор бензиновый Champion GG1200 - разработан для того, чтобы производить электроснабжение малой мощности и обеспечивать стабильную работу бытовых приборов. Номинальной мощности, которой обладает прибор, вполне достаточно для небольшого дачного домика. Модель может использоваться и в качестве независимого источника электроэнергии, что подходит для использования за городом.

        Преимущества

        • Внушительная емкость бака на 5 литров и экономный расход топлива позволят использовать устройство длительное время
        • Высокая мощность изделия обеспечивается за счет четырехтактного двигателя, что создан с учетом инновационных технологий
        • Для запуска двигателя используется ручной стартер, а от перегрева защищает - технология воздушного охлаждения. Поскольку устройство оснащено рамной конструкцией, обеспечивается его устойчивость и возможность удобного перемещения
        • На выходе получается высокое напряжение безупречного качества
        • Для защиты от перегрузок используется вольтметр, благодаря чему изделие прослужит достаточно долго
        • Для того, чтобы генератор можно было удобно перемещать, предусмотрена транспортная рукоять и пластиковые колеса