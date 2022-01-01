Генератор Champion GG1200
Арт. champion_718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1
- Генератор бензиновый Champion GG1200 - разработан для того, чтобы производить электроснабжение малой мощности и обеспечивать стабильную работу бытовых приборов. Номинальной мощности, которой обладает прибор, вполне достаточно для небольшого дачного домика. Модель может использоваться и в качестве независимого источника электроэнергии, что подходит для использования за городом.
Преимущества
- Внушительная емкость бака на 5 литров и экономный расход топлива позволят использовать устройство длительное время
- Высокая мощность изделия обеспечивается за счет четырехтактного двигателя, что создан с учетом инновационных технологий
- Для запуска двигателя используется ручной стартер, а от перегрева защищает - технология воздушного охлаждения. Поскольку устройство оснащено рамной конструкцией, обеспечивается его устойчивость и возможность удобного перемещения
- На выходе получается высокое напряжение безупречного качества
- Для защиты от перегрузок используется вольтметр, благодаря чему изделие прослужит достаточно долго
- Для того, чтобы генератор можно было удобно перемещать, предусмотрена транспортная рукоять и пластиковые колеса