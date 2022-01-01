Генератор Champion GG1200

Преимущества

Внушительная емкость бака на 5 литров и экономный расход топлива позволят использовать устройство длительное время

Высокая мощность изделия обеспечивается за счет четырехтактного двигателя, что создан с учетом инновационных технологий

Для запуска двигателя используется ручной стартер, а от перегрева защищает - технология воздушного охлаждения. Поскольку устройство оснащено рамной конструкцией, обеспечивается его устойчивость и возможность удобного перемещения

На выходе получается высокое напряжение безупречного качества

Для защиты от перегрузок используется вольтметр, благодаря чему изделие прослужит достаточно долго

Для того, чтобы генератор можно было удобно перемещать, предусмотрена транспортная рукоять и пластиковые колеса

Генератор бензиновый Champion GG1200 - разработан для того, чтобы производить электроснабжение малой мощности и обеспечивать стабильную работу бытовых приборов. Номинальной мощности, которой обладает прибор, вполне достаточно для небольшого дачного домика. Модель может использоваться и в качестве независимого источника электроэнергии, что подходит для использования за городом.