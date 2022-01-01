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Генератор Champion GG2000
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG2000
    Арт. champion_2725
    Генератор Champion GG2000
    Генератор Champion GG2000
      Генератор Champion GG2000
      Генератор Champion GG2000

      Генератор Champion GG2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2725

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор Champion GG2000 - мощный и высокопроизводительный агрегат, который позволяет запитать различную технику на строительной площадке, в загородном доме или на даче.

        Преимущества

        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы
        • Система AVR для регулировки выходного напряжения
        • Увеличенный воздушный фильтр
        • Прочная металлическая рама