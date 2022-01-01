Генератор Champion GG2000
Арт. champion_2725
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.5
- Генератор Champion GG2000 - мощный и высокопроизводительный агрегат, который позволяет запитать различную технику на строительной площадке, в загородном доме или на даче.
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы
- Система AVR для регулировки выходного напряжения
- Увеличенный воздушный фильтр
- Прочная металлическая рама