Преимущества

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Система AVR для регулировки выходного напряжения

Увеличенный воздушный фильтр

Прочная металлическая рама

Генератор Champion GG2000 - мощный и высокопроизводительный агрегат, который позволяет запитать различную технику на строительной площадке, в загородном доме или на даче.