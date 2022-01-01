Генератор Champion GG3301
Арт. champion_2105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.6
- Генератор Champion GG3301 отлично подходит для резервного питания электроприборов, садовой техники, различного электроинструмента, а также осветительных приборов.
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы
- Система AVR для регулировки выходного напряжения
- Увеличенный воздушный фильтр
- Прочная металлическая рама