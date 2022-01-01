Преимущества

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Система AVR для регулировки выходного напряжения

Увеличенный воздушный фильтр

Прочная металлическая рама





Генератор Champion GG3301 отлично подходит для резервного питания электроприборов, садовой техники, различного электроинструмента, а также осветительных приборов.