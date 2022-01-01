Генератор Champion GG6500
Арт. champion_722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|2.5
- Генератор Champion GG6500 используется в качестве автономного источника питания электрооборудования, суммарная номинальная мощность которого не превышает 5 кВт.
Преимущества
- Щеточный тип ротора
- Коэффициент мощности - 1
- Возможность подзарядки аккумуляторной батареи
- Стабильность работы в течение всего срока службы
- Не требует сложного технического обслуживания
- Простота управления