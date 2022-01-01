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Генератор Champion GG6500
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Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG6500
    Арт. champion_722
    Генератор Champion GG6500

      Генератор Champion GG6500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_722

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор Champion GG6500 используется в качестве автономного источника питания электрооборудования, суммарная номинальная мощность которого не превышает 5 кВт.

        Преимущества

        • Щеточный тип ротора
        • Коэффициент мощности - 1
        • Возможность подзарядки аккумуляторной батареи
        • Стабильность работы в течение всего срока службы
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Простота управления