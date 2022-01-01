Преимущества

Щеточный тип ротора

Коэффициент мощности - 1

Возможность подзарядки аккумуляторной батареи

Стабильность работы в течение всего срока службы

Не требует сложного технического обслуживания

Простота управления

Генератор Champion GG6500 используется в качестве автономного источника питания электрооборудования, суммарная номинальная мощность которого не превышает 5 кВт.