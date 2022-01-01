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Генератор Champion GG6501E+ATS
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG6501E+ATS
    Арт. champion_2903
    Генератор Champion GG6501E+ATS
    Генератор Champion GG6501E+ATS
    Генератор Champion GG6501E+ATS
    Генератор Champion GG6501E+ATS
      Генератор Champion GG6501E+ATS
      Генератор Champion GG6501E+ATS
      Генератор Champion GG6501E+ATS
      Генератор Champion GG6501E+ATS

      Генератор Champion GG6501E+ATS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2903

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.87
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор CHAMPION GG6501E+ATS оснащается вместительным топливным баком, что в совокупности с низким расходом топлива обеспечивает возможность продолжительной работы без дозаправки.

        Преимущества

        • Автоматический ввод резерва (блок ATS)
        • Коэффициент мощности - 1
        • Простота эксплуатации
        • Легкость дозаправки
        • Защита розеток от влаги и пыли
        • Высокое качество сборки