Преимущества

Автоматический ввод резерва (блок ATS)

Коэффициент мощности - 1

Простота эксплуатации

Легкость дозаправки

Защита розеток от влаги и пыли

Высокое качество сборки

Генератор CHAMPION GG6501E+ATS оснащается вместительным топливным баком, что в совокупности с низким расходом топлива обеспечивает возможность продолжительной работы без дозаправки.