Генератор Champion GG6501E+ATS
Арт. champion_2903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.87
- Генератор CHAMPION GG6501E+ATS оснащается вместительным топливным баком, что в совокупности с низким расходом топлива обеспечивает возможность продолжительной работы без дозаправки.
Преимущества
- Автоматический ввод резерва (блок ATS)
- Коэффициент мощности - 1
- Простота эксплуатации
- Легкость дозаправки
- Защита розеток от влаги и пыли
- Высокое качество сборки