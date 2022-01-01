Генератор Champion GG7500ES
Арт. champion_2904
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Расход топлива, л/ч
|1.9
- Генератор бензиновый Champion GG7500ES - современный полупрофессиональный агрегат. Рекомендован для электроснабжения участка, который не подключен к центральной сети электроснабжения. Такой генератор можно использовать для снабжения электрической энергией гаражей, дачных домиков. Его можно применять как автономный и как аварийный источник электроэнергии.
Преимущества
- Медная обмотка ротора и статора
- Коэффициент мощности -1
- Легкий запуск
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Простота эксплуатации