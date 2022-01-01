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Генератор Champion GG7500ES
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Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG7500ES
    Арт. champion_2904
    Генератор Champion GG7500ES
    Генератор Champion GG7500ES
    Генератор Champion GG7500ES
    Генератор Champion GG7500ES
      Генератор Champion GG7500ES
      Генератор Champion GG7500ES
      Генератор Champion GG7500ES
      Генератор Champion GG7500ES

      Генератор Champion GG7500ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2904

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		1.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор бензиновый Champion GG7500ES - современный полупрофессиональный агрегат. Рекомендован для электроснабжения участка, который не подключен к центральной сети электроснабжения. Такой генератор можно использовать для снабжения электрической энергией гаражей, дачных домиков. Его можно применять как автономный и как аварийный источник электроэнергии.

        Преимущества

        • Медная обмотка ротора и статора
        • Коэффициент мощности -1
        • Легкий запуск
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Простота эксплуатации