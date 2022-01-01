Генератор Champion GG7500ES

Преимущества

Медная обмотка ротора и статора

Коэффициент мощности -1

Легкий запуск

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Простота эксплуатации

Генератор бензиновый Champion GG7500ES - современный полупрофессиональный агрегат. Рекомендован для электроснабжения участка, который не подключен к центральной сети электроснабжения. Такой генератор можно использовать для снабжения электрической энергией гаражей, дачных домиков. Его можно применять как автономный и как аварийный источник электроэнергии.