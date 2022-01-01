Генератор Champion GG7501E
Арт. champion_724
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.5
- Генератор Champion GG7501E используется в случаях, когда необходимо подключение различного электроинструмента или оборудования, а точки подключения нет (например, на строительных площадках, на природе и т.п.).
Преимущества
- Информативная приборная панель
- Прочная рама и амортизация
- Простота использования
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы