Преимущества

Информативная приборная панель

Прочная рама и амортизация

Простота использования

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Генератор Champion GG7501E используется в случаях, когда необходимо подключение различного электроинструмента или оборудования, а точки подключения нет (например, на строительных площадках, на природе и т.п.).