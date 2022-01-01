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Генератор Champion GG7501E
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Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG7501E
    Арт. champion_724
    Генератор Champion GG7501E

      Генератор Champion GG7501E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_724

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор Champion GG7501E используется в случаях, когда необходимо подключение различного электроинструмента или оборудования, а точки подключения нет (например, на строительных площадках, на природе и т.п.).

        Преимущества

        • Информативная приборная панель
        • Прочная рама и амортизация
        • Простота использования
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы