Генератор Champion GG7501E-3
Арт. champion_725
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Расход топлива, л/ч
|2.5
- Генератор CHAMPION GG7501E-3 предназначен для резервного электроснабжения при отсутствии возможности питания от электросети, часто используется для строительных работ.
Преимущества
- Простое управление
- Легкий доступ к узлам для обслуживания
- Долгий срок службы
- Рассчитан на интенсивную эксплуатацию
- Удобная рукоять
- Надежность в работе