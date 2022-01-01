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Генератор Champion GG7501E-3
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG7501E-3
    Арт. champion_725
    Генератор Champion GG7501E-3
    Генератор Champion GG7501E-3
      Генератор Champion GG7501E-3
      Генератор Champion GG7501E-3

      Генератор Champion GG7501E-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_725

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Генератор CHAMPION GG7501E-3 предназначен для резервного электроснабжения при отсутствии возможности питания от электросети, часто используется для строительных работ.

        Преимущества

        • Простое управление
        • Легкий доступ к узлам для обслуживания
        • Долгий срок службы
        • Рассчитан на интенсивную эксплуатацию
        • Удобная рукоять
        • Надежность в работе