Преимущества

Простое управление

Легкий доступ к узлам для обслуживания

Долгий срок службы

Рассчитан на интенсивную эксплуатацию

Удобная рукоять

Надежность в работе

Генератор CHAMPION GG7501E-3 предназначен для резервного электроснабжения при отсутствии возможности питания от электросети, часто используется для строительных работ.