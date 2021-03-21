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Генератор Champion GG951DC
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG951DC
    Арт. champion_715
    5.0
    1
    Генератор Champion GG951DC
    Генератор Champion GG951DC
    Генератор Champion GG951DC
    Генератор Champion GG951DC
      Генератор Champion GG951DC
      Генератор Champion GG951DC
      Генератор Champion GG951DC
      Генератор Champion GG951DC

      Генератор Champion GG951DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_715
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Генератор Champion GG951DC служит в качестве однофазного источника питания. Аппарат оснащен мощным одноцилиндровым двигателем, который обеспечивает надежное и стабильное функционирование в течение всего срока службы.

        Преимущества

        • Коэффициент мощности - 1
        • Щеточный тип ротора
        • Простое техническое обслуживание
        • Безопасная эксплуатация
        • Интуитивно понятная панель управления
        • Долгий срок службы