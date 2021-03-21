Преимущества

Коэффициент мощности - 1

Щеточный тип ротора

Простое техническое обслуживание

Безопасная эксплуатация

Интуитивно понятная панель управления

Долгий срок службы

Генератор Champion GG951DC служит в качестве однофазного источника питания. Аппарат оснащен мощным одноцилиндровым двигателем, который обеспечивает надежное и стабильное функционирование в течение всего срока службы.