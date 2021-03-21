Генератор Champion GG951DC
Арт. champion_715
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.7
- Генератор Champion GG951DC служит в качестве однофазного источника питания. Аппарат оснащен мощным одноцилиндровым двигателем, который обеспечивает надежное и стабильное функционирование в течение всего срока службы.
Преимущества
- Коэффициент мощности - 1
- Щеточный тип ротора
- Простое техническое обслуживание
- Безопасная эксплуатация
- Интуитивно понятная панель управления
- Долгий срок службы