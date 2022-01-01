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Генератор Champion IGG1200
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Бензиновые генераторы
    Генератор Champion IGG1200
    Арт. champion_2752
    Генератор Champion IGG1200
    Генератор Champion IGG1200
      Генератор Champion IGG1200
      Генератор Champion IGG1200

      Генератор Champion IGG1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2752

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор CHAMPION IGG1200 обеспечивает высококачественной электроэнергией приборы и оборудование мощностью до 1400 Вт. Металлическая силовая рама защищает агрегат от повреждений при механических воздействиях. Для возможности визуального контроля и удобства эксплуатации на панели управления предусматривается наличие стрелочного вольтметра и системы индикации. Вместительный топливный бак с датчиком уровня горючего располагается сверху конструкции, что позволяет легко обнаружить необходимость дозаправки.

        Преимущества

        • Экономичный режим
        • Бесщеточный ротор
        • Регулировка напряжения - ШИМ
        • Тип преобразователя тока - инвертор
        • Коэффициент мощности -1
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы
        • Безопасность эксплуатации
        • Не требует сложного технического обслуживания