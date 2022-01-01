Генератор Champion IGG1200
Арт. champion_2752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.8
- Генератор CHAMPION IGG1200 обеспечивает высококачественной электроэнергией приборы и оборудование мощностью до 1400 Вт. Металлическая силовая рама защищает агрегат от повреждений при механических воздействиях. Для возможности визуального контроля и удобства эксплуатации на панели управления предусматривается наличие стрелочного вольтметра и системы индикации. Вместительный топливный бак с датчиком уровня горючего располагается сверху конструкции, что позволяет легко обнаружить необходимость дозаправки.
Преимущества
- Экономичный режим
- Бесщеточный ротор
- Регулировка напряжения - ШИМ
- Тип преобразователя тока - инвертор
- Коэффициент мощности -1
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы
- Безопасность эксплуатации
- Не требует сложного технического обслуживания