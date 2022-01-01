Преимущества



Экономичный режим

Бесщеточный ротор

Регулировка напряжения - ШИМ

Тип преобразователя тока - инвертор

Коэффициент мощности -1

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Безопасность эксплуатации

Не требует сложного технического обслуживания





Генератор CHAMPION IGG1200 обеспечивает высококачественной электроэнергией приборы и оборудование мощностью до 1400 Вт. Металлическая силовая рама защищает агрегат от повреждений при механических воздействиях. Для возможности визуального контроля и удобства эксплуатации на панели управления предусматривается наличие стрелочного вольтметра и системы индикации. Вместительный топливный бак с датчиком уровня горючего располагается сверху конструкции, что позволяет легко обнаружить необходимость дозаправки.