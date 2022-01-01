Генератор Champion LPG2500

Преимущества



Широкий диапазон давления газа на входе - от 2.8 до 4 кПа

Щеточный тип ротора

Коэффициент мощности - 1

Простота управления

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Безопасная эксплуатация





Генератор с возможностью работы на газу CHAMPION LPG2500 представляет собой мощное мобильное оборудование. Прекрасные технические характеристики позволяют обеспечить электроэнергией загородный дом, дачу или небольшую мастерскую. Стрелочный вольтметр на панели управления служит для визуального контроля над величиной напряжения. Выход 12 В предназначается для легкой и быстрой подзарядки аккумуляторной батареи. Вместительный топливный бак со специальным указателем располагается сверху конструкции, что дает возможность своевременно и с комфортом осуществлять дозаправку.