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Генератор Champion LPG2500
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор Champion LPG2500
    Арт. champion_726
    Генератор Champion LPG2500
    Генератор Champion LPG2500
    Генератор Champion LPG2500
      Генератор Champion LPG2500
      Генератор Champion LPG2500
      Генератор Champion LPG2500

      Генератор Champion LPG2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_726

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор с возможностью работы на газу CHAMPION LPG2500 представляет собой мощное мобильное оборудование. Прекрасные технические характеристики позволяют обеспечить электроэнергией загородный дом, дачу или небольшую мастерскую. Стрелочный вольтметр на панели управления служит для визуального контроля над величиной напряжения. Выход 12 В предназначается для легкой и быстрой подзарядки аккумуляторной батареи. Вместительный топливный бак со специальным указателем располагается сверху конструкции, что дает возможность своевременно и с комфортом осуществлять дозаправку.

        Преимущества

        • Широкий диапазон давления газа на входе - от 2.8 до 4 кПа
        • Щеточный тип ротора
        • Коэффициент мощности - 1
        • Простота управления
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Безопасная эксплуатация