Генератор дизельный Denzel DD2500

Преимущества

Дизельные генераторы оснащены четырехтактными двигателями мощностью 2.7 л/с

Объем заправочной емкости – 12,5 л

Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 0,8 л/ч

Запуск генератора осуществляется вручную

Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44

На каждую розетку установлена защита от перегрузок

Уровень шума при работе генератора не превышает 80 дБ, что соответствует уровню шума работающего мотоцикла

Масса генератора составляет 60 кг

Благодаря значительному моторесурсу (4000 часов при идеальных условиях эксплуатации), дизельные генераторы DD2500 в течение многих лет будут надежными поставщиками электроэнергии

Нестабильное напряжение в сети, частые перебои с подачей электроэнергии – типичная проблема при отсутствии современных энергетических магистралей. Решение проблемы довольно простое –достаточно приобрести дизельный генератор, который обеспечит электроэнергией на время отключения основного источника. Дизельные генераторы Denzel модели DD2500 при максимальной мощности 2 кВт и номинальной 1,8 кВт в полной мере справляются со своей задачей. Мощности 1,8 кВт вполне достаточно для поддержания основных потребителей энергии. Так, современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц.