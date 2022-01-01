Генератор бензиновый Ada Plodder K28
Арт. geototal_635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор ADA Plodder K28 обеспечивает электроэнергией бытовые приборы и инструмент общей мощностью до 2.5 кВт (максимальная нагрузка - 2.8 кВт).
Преимущества
- Сигнализация низкого уровня масла в двигателе
- Устойчивая конструкция
- Интуитивно понятное управление
- Долгий срок службы
- Воздушное охлаждение двигателя
- Одноцилиндровый 4-тактный двигатель