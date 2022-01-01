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Генератор бензиновый Ada Plodder K28
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Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Ada Plodder K28
    Арт. geototal_635
    Генератор бензиновый Ada Plodder K28

      Генератор бензиновый Ada Plodder K28

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_635

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор ADA Plodder K28 обеспечивает электроэнергией бытовые приборы и инструмент общей мощностью до 2.5 кВт (максимальная нагрузка - 2.8 кВт).

        Преимущества

        • Сигнализация низкого уровня масла в двигателе
        • Устойчивая конструкция
        • Интуитивно понятное управление
        • Долгий срок службы
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Одноцилиндровый 4-тактный двигатель