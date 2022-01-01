Генератор Expert 6510X

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru Caiman EX 40. Имеет низкий уровень шума. Экономично расходует топливо

Силовая установка Sincro EK или NSM K100 (Италия) - в зависимости от серии. Генераторные блоки от компаний Sincro и NSM очень популярны и известны во всем мире. Они используются на устройствах как бытовых, так и промышленных (судовых, военных, авиационных и в других областях) – там, где особенно ценится высокая надежность устройства и его долговечность. Обладая передовыми технологиями и оборудованием, а также системой контроля качества на всех этапах производства, компании могут гарантировать длительную и бесперебойную эксплуатацию, даже в неблагоприятных условиях работы

Двухполюсные, бесщеточные синхронные силовые установки данных серий не требуют обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Они способны кратковременно (не более 1 секунды) выдерживать пусковые токи в 3 раза выше номинальных значений

Однофазная розетка IP44 SHUKO 230V-10/16A и евро-розетка 230V-10/32A

Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Специальная система фильтрации. Позволяет использовать генератор в пыльных условиях

Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Время работы без дозаправки топлива 3 ч. 25 мин

Бензиновый генератор Caiman Expert 6510X обладает передовыми характеристиками и высоким качеством, и поможет справиться с задачей обеспечения энергоснабжением не только частного дома, но и при длительных нагрузках на стройплощадках. Повышенная износостойкость и производительность гарантирует длительное время работы – более 3 часов. И это при объеме бака в 7 литров.