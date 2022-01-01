Преимущества

Четырехтактный двухцилиндровый бензиновый двигатель Subaru EН 65 (Япония). Двигатель промышленного класса, детали которого (чугунная гильза цилиндра, кованый коленвал из высокоуглеродистой стали, кованые клапана из легированной стали, чугунные поршневые кольца, и т.д.) специально созданы для того, чтобы работать при высоких нагрузках очень продолжительное время, гарантируя максимальную надежность. Дополнительный масляный радиатор обеспечивает лучшее охлаждение двигателя и более продолжительный период его работы

Силовая установка MeccAlte S20F (Италия). Синхронный генераторный блок от одного из лидирующих производителей в этой области, компании Mecc Alte, является двухполюсной бесщеточной силовой установкой, не требующей обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Высокая надежность устройства является результатом нескольких лет исследований и опыта в создании электрических устройств. Точное производство использует ультрасовременные станки с цифровым управлением, роботы, 100-процентный контроль качества изделий с испытаниями каждого из них в конце производственного цикла

Две однофазные розетки, защищенные термовыключателем: однофазная влагозащищенная розетка 220V, 10A, 50Hz, тип SHUKO, однофазная евророзетка 220V - 32A CE для снятия полной мощности

Электростартер, аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск, который осуществляется простым поворотом ключа

Электронный датчик уровня масла информирует об уровне масла. Не останавливает двигатель

Датчик уровня топлива позволяет контролировать уровень топлива в баке

Металлическая рама с антивибрационным креплением специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Большой топливный бак 21 литр позволяет до 6 часов работать без дозаправки

Бензиновый генератор LEADER 10500XL21 DE незаменим в качестве переносного источника питания, резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.