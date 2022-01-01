Генератор Leader 10500XL21 DE
Арт. 1128365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор LEADER 10500XL21 DE незаменим в качестве переносного источника питания, резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством строительных площадок, загородных домов. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.
Преимущества
- Четырехтактный двухцилиндровый бензиновый двигатель Subaru EН 65 (Япония). Двигатель промышленного класса, детали которого (чугунная гильза цилиндра, кованый коленвал из высокоуглеродистой стали, кованые клапана из легированной стали, чугунные поршневые кольца, и т.д.) специально созданы для того, чтобы работать при высоких нагрузках очень продолжительное время, гарантируя максимальную надежность. Дополнительный масляный радиатор обеспечивает лучшее охлаждение двигателя и более продолжительный период его работы
- Силовая установка MeccAlte S20F (Италия). Синхронный генераторный блок от одного из лидирующих производителей в этой области, компании Mecc Alte, является двухполюсной бесщеточной силовой установкой, не требующей обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Высокая надежность устройства является результатом нескольких лет исследований и опыта в создании электрических устройств. Точное производство использует ультрасовременные станки с цифровым управлением, роботы, 100-процентный контроль качества изделий с испытаниями каждого из них в конце производственного цикла
- Две однофазные розетки, защищенные термовыключателем: однофазная влагозащищенная розетка 220V, 10A, 50Hz, тип SHUKO, однофазная евророзетка 220V - 32A CE для снятия полной мощности
- Электростартер, аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск, который осуществляется простым поворотом ключа
- Электронный датчик уровня масла информирует об уровне масла. Не останавливает двигатель
- Датчик уровня топлива позволяет контролировать уровень топлива в баке
- Металлическая рама с антивибрационным креплением специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
- Большой топливный бак 21 литр позволяет до 6 часов работать без дозаправки