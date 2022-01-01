Генератор Silentstar 6000DMYN

Преимущества

Дизельный двигатель Yanmar L100AE (Япония). Одноцилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения. Надежный и экономичный, он обеспечивает высокую производительность на протяжении всего срока службы

Силовая установка Sincro EK или NSM K100 (Италия) - в зависимости от серии. Генераторные блоки от компаний Sincro и NSM очень популярны и известны во всем мире. Они используются на устройствах как бытовых, так и промышленных (судовых, военных, авиационных и в других областях) – там, где особенно ценится высокая надежность устройства и его долговечность. Обладая передовыми технологиями и оборудованием, а также системой контроля качества на всех этапах производства, компании могут гарантировать длительную и бесперебойную эксплуатацию, даже в неблагоприятных условиях работы. Двухполюсные, бесщеточные синхронные силовые установки данных серий не требуют обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Они способны кратковременно (не более 1 секунды) выдерживать пусковые токи в 3 раза выше номинальных значений

Электрозапуск. Позволяет запускать двигатель без усилий

Сварная стальная рама с виброизолирующими элементами. Обеспечивают прочность конструкции и защиту от вибрации

Три однофазных разъема: SHUKO 230 V - 10/16 A, Евророзетка 230 V - 16 A и Евророзетка 230 V - 10/32 A

Щит управления с модулем базовой автоматики. Обеспечивает ручной пуск/остановку, функции слежения, контроля и управления за всеми основными параметрами работы агрегата

Аварийная защита и сигнализация. Включает функции немедленной остановки с сигнализацией при перегреве дизеля, падении давления масла, разносе двигателя, малом количестве топлива, перегрузке по току, коротком замыкании

Вольтметр. Позволяет контролировать работу генератора

Погрузочно-разгрузочная петля. Облегчает погрузку генератора и его разгрузку с транспортного средства

Возможность подсоединить сварочный аппарат максимального тока 110 А

Большой топливный бак 22 литра. Позволяет 14 часов 20 минут работать без дозаправки

Соответствует мировым нормам экологической безопасности

Генератор дизельный CAIMAN Silentstar 6000D MYN представляет собой устройство, выполненное в шумопоглощающем корпусе. Благодаря современным материалам удалось снизить уровень шума примерно на 15 дБ, что дает возможность устанавливать агрегат рядом с жилыми строениями. Такой дизельгенератор незаменим в качестве как основного, так и резервного источника электричества.