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Генератор сварочный Caiman Mixte 5100
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Сварочные генераторы
    Генератор сварочный Caiman Mixte 5100
    Арт. 1128604
    Генератор сварочный Caiman Mixte 5100

      Генератор сварочный Caiman Mixte 5100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128604

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Уровень шума, дБ
      		72
      Время работы, ч
      		3.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный генератор Caiman MIXTE 5100 позволяет осуществлять сварку металлоконструкций штучным электродом, а также питать любое электрическое оборудование и инструмент.  Модели серии MIXTE сконструированы по принципу "два устройства в одном": электрогенератор с напряжением 220В и сварочный аппарат переменного тока. Сварочный генератор преобразует механическую энергию вращения якоря в электрическую энергию переменного тока, необходимую для сварки. 

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель Subаru EH 41 или EX 35 (Япония) - в зависимости от серии
        • Надежный профессиональный мотор с низким уровнем шума и экономичным расходом топлива
        • Силовая установка Sincro EW-AC или Linz E1W10-AC (Италия) - в зависимости от серии
        • Двухполюсная, бесщеточная силовая установка со сварочным аппаратом переменного тока, разработанная для эксплуатации в суровых условиях, и имеющая высокую продолжительность включения
        • Отличный уровень производительности установка обеспечивает как при выработке сварочного тока, так и при подключении однофазных потребителей
        • 2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz
        • Металлическая рама с антивибрационным креплением специально предназначена для тяжелых режимов работы
        • Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий
        • Два режима работы дают возможность работать в качестве сварочного аппарата и электростанции