Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл

Преимущества

Образует хорошую адгезию к стеклу, керамике, алюминию, эмали, фарфору, дереву, фанере, резине, пластику и другим непростым поверхностям

Не дает усадки, устойчив к воздействию плесени и грибков содержит антигрибковые добавки (фунгициды)

Устойчив к длительному воздействию влаги и пара

Устойчив к УФ-Излучению

Применяется для подвижных швов (после высыхания образует однородный эластичный шов)

Однокомпонентный универсальный силиконовый герметик WUNDER-S предназначен для заделывания компенсационных швов при строительных работах, герметизации швов плиточных облицовок в помещениях, где постоянно присутствует вода или повышенная влажность. После высыхания не может быть окрашен. Герметик содержит защищающие от плесени вещества. После высыхания может эксплуатироваться при отрицательных температурах. Для внутренних и наружных работ.