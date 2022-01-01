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Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл
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Герметики
    Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл
    Арт. Ю00000027420
    Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл
    Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл
      Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл
      Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл

      Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027420

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		силиконовый
      Объем, л
      		0.3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однокомпонентный универсальный силиконовый герметик WUNDER-S предназначен для заделывания компенсационных швов при строительных работах, герметизации швов плиточных облицовок в помещениях, где постоянно присутствует вода или повышенная влажность. После высыхания не может быть окрашен. Герметик содержит защищающие от плесени вещества. После высыхания может эксплуатироваться при отрицательных температурах. Для внутренних и наружных работ.

        Преимущества

        • Образует хорошую адгезию к стеклу, керамике, алюминию, эмали, фарфору, дереву, фанере, резине, пластику и другим непростым поверхностям
        • Не дает усадки, устойчив к воздействию плесени и грибков содержит антигрибковые добавки (фунгициды)
        • Устойчив к длительному воздействию влаги и пара
        • Устойчив к УФ-Излучению
        • Применяется для подвижных швов (после высыхания образует однородный эластичный шов)