Герметик универсальный, прозрачный Wunder-S 9449, 300 мл
Арт. Ю00000027420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|силиконовый
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Объем, л
|0.3
- Однокомпонентный универсальный силиконовый герметик WUNDER-S предназначен для заделывания компенсационных швов при строительных работах, герметизации швов плиточных облицовок в помещениях, где постоянно присутствует вода или повышенная влажность. После высыхания не может быть окрашен. Герметик содержит защищающие от плесени вещества. После высыхания может эксплуатироваться при отрицательных температурах. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества
- Образует хорошую адгезию к стеклу, керамике, алюминию, эмали, фарфору, дереву, фанере, резине, пластику и другим непростым поверхностям
- Не дает усадки, устойчив к воздействию плесени и грибков содержит антигрибковые добавки (фунгициды)
- Устойчив к длительному воздействию влаги и пара
- Устойчив к УФ-Излучению
- Применяется для подвижных швов (после высыхания образует однородный эластичный шов)