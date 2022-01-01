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Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
731 ₽
830 ₽
Плунжерные шприцы
    Шланг сменный Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм
    Арт. Х1248825
    Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
    Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
    Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
    Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
      Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
      Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
      Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
      Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT

      Шланг сменный Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм

      • -99 ₽
      731 ₽
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1248825

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Заправка нагнетателем
      		Нет
      Клапан для удаления воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      • -99 ₽
      731 ₽
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг GHC-18/B GROZ GR43605 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах. Шланг изготовлен из термопластика.

        Преимущества

        • Длина шланга — 450 мм
        • Внутренний диаметр — 3.6 мм
        • Внешний диаметр — 8.5 мм
        • Минимальный радиус изгиба — 40 мм
        • Резьба наконечника — 1/8"
        • Рабочее давление — 240 атм
        • Максимальное давление — 800 атм