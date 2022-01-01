Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT

Шланг сменный Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм
Арт. Х1248825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Заправка нагнетателем
|Нет
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Клапан для удаления воздуха
|Нет
- Шланг GHC-18/B GROZ GR43605 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах. Шланг изготовлен из термопластика.
Преимущества
- Длина шланга — 450 мм
- Внутренний диаметр — 3.6 мм
- Внешний диаметр — 8.5 мм
- Минимальный радиус изгиба — 40 мм
- Резьба наконечника — 1/8"
- Рабочее давление — 240 атм
- Максимальное давление — 800 атм