Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT

Преимущества

Длина шланга — 450 мм

Внутренний диаметр — 3.6 мм

Внешний диаметр — 8.5 мм

Минимальный радиус изгиба — 40 мм

Резьба наконечника — 1/8"

Рабочее давление — 240 атм

Максимальное давление — 800 атм

Шланг GHC-18/B GROZ GR43605 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах. Шланг изготовлен из термопластика.