Шланг сменный Groz GR 43700 GHC/HP-12/B, 300 мм, резьба 1/8BSPT

Шланг сменный Groz GR 43700 GHC/HP-12/B, 300 мм
Арт. Х1248826
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Индия
|
Родина бренда
|Индия
|
Заправка нагнетателем
|Нет
|
Клапан для удаления воздуха
|Нет
- Шланг GHC/HP-12/B GROZ GR43700 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах. Внутренняя трубка изготовлена из полиамида с полиуретановым диагональным армированием, заключённая в устойчивый к разрыву полиэстер.
Преимущества
- Длина шланга — 300 мм
- Внутренний диаметр — 4.1 мм
- Внешний диаметр — 10.8 мм
- Резьба наконечника — 1/8"
- Рабочее давление — 400 атм
- Максимальное давление — 950 атм