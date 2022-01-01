Шланг сменный для масла Groz GR 43701 GHC/HP-18/B, 450мм, резьба 1/8BSPT

Преимущества

Длина шланга — 450 мм

Внутренний диаметр — 4.1 мм

Внешний диаметр — 10.8 мм

Резьба наконечника — 1/8"

Рабочее давление — 400 атм

Максимальное давление — 950 атм

Шланг GHC/HP-18/B GROZ GR43701 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах. Внутренняя трубка изготовлена из полиамида с полиуретановым диагональным армированием, заключённая в устойчивый к разрыву полиэстер.