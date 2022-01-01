Шланг сменный для масла Groz GR 43701 GHC/HP-18/B, 450мм, резьба 1/8BSPT
Арт. Х1248861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Заправка нагнетателем
|Нет
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Клапан для удаления воздуха
|Нет
- Шланг GHC/HP-18/B GROZ GR43701 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах. Внутренняя трубка изготовлена из полиамида с полиуретановым диагональным армированием, заключённая в устойчивый к разрыву полиэстер.
Преимущества
- Длина шланга — 450 мм
- Внутренний диаметр — 4.1 мм
- Внешний диаметр — 10.8 мм
- Резьба наконечника — 1/8"
- Рабочее давление — 400 атм
- Максимальное давление — 950 атм