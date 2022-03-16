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Гибкая подводка 000674 (1", 1000 мм, FxM)
5.0
1
1 059 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка 000674 (1", 1000 мм, FxM)
    Арт. X16925172
    5.0
    1
    Гибкая подводка 000674 (1", 1000 мм, FxM)

      Гибкая подводка 000674 (1", 1000 мм, FxM)

      1 059 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16925172
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      1 059 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка для воды BELAMOS представляет собой резиновую трубку, оплетённую нержавеющей нитью с закреплёнными концевыми фитингами. Гибкая подводка предназначена для подключения бытового оборудования к системе водоснабжения. Строго запрещается подключать гибкую подводку в постоянном проточном режиме вместо трубопроводов.

        Преимущества

        • Идеально подходит для подключения гидроаккумуляторов к системе водоснабжения через 4х и 5ти ходовые фитинги