Угловая гибкая подводка (1", 500 мм)

Преимущества

Идеально подходит для подключения гидроаккумуляторов к системе водоснабжения через 4х и 5ти ходовые фитинги

Гибкая подводка для воды BELAMOS представляет собой резиновую трубку, оплетённую нержавеющей нитью с закреплёнными концевыми фитингами. Гибкая подводка предназначена для подключения бытового оборудования к системе водоснабжения. Строго запрещается подключать гибкую подводку в постоянном проточном режиме вместо трубопроводов.