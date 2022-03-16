Угловая гибкая подводка (1", 500 мм)
Арт. X1694740
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная
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Угловая
|Да
- Гибкая подводка для воды BELAMOS представляет собой резиновую трубку, оплетённую нержавеющей нитью с закреплёнными концевыми фитингами. Гибкая подводка предназначена для подключения бытового оборудования к системе водоснабжения. Строго запрещается подключать гибкую подводку в постоянном проточном режиме вместо трубопроводов.
Преимущества
- Идеально подходит для подключения гидроаккумуляторов к системе водоснабжения через 4х и 5ти ходовые фитинги