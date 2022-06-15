Прямая гибкая подводка Monoflex (1", 600 мм)
Арт. X169121134
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Предназначена для соединения насосов, насосных станций, резервуаров для хранения воды с системой водоснабжения. Снижает передачу вибрационных колебаний от насоса к трубам водоснабжения.
Преимущества
- Износостойкость
- Представляет собой резиновый шланг в металлической оплётке с соединительными фитингами на концах (накидная гайка и штуцер с наружной резьбой)