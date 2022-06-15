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Прямая гибкая подводка Monoflex (1", 600 мм)
5.0
2
830 ₽
Подводка для воды
    Прямая гибкая подводка Monoflex (1", 600 мм)
    Арт. X169121134
    5.0
    2
    Прямая гибкая подводка Monoflex (1", 600 мм)

      Прямая гибкая подводка Monoflex (1", 600 мм)

      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169121134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Monoflex
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначена для соединения насосов, насосных станций, резервуаров для хранения воды с системой водоснабжения. Снижает передачу вибрационных колебаний от насоса к трубам водоснабжения.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Представляет собой резиновый шланг в металлической оплётке с соединительными фитингами на концах (накидная гайка и штуцер с наружной резьбой)