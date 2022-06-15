Прямая гибкая подводка Monoflex (1", 600 мм)

Преимущества

Износостойкость

Представляет собой резиновый шланг в металлической оплётке с соединительными фитингами на концах (накидная гайка и штуцер с наружной резьбой)

Предназначена для соединения насосов, насосных станций, резервуаров для хранения воды с системой водоснабжения. Снижает передачу вибрационных колебаний от насоса к трубам водоснабжения.