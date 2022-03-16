Гибкая подводка 001423 (1/2", 2500 мм, FxF)

Преимущества

Выполнена из качественных, экологически чистых материалов

Устойчива к высокой температуре и старению

Рабочее давление: 10 бар

Максимальное рабочее давление: 20 бар

Максимальная температура рабочей среды: 100°C



Гибкая подводка для воды гайка-гайка латунная. Применяется для подключения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического назначения, отопительного оборудования и бытовых приборов. Накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из качественной сантехнической латуни. В водоснабжении подводка нужна для соединения основной линии с конечным сантехническим потребительским прибором: посудомоечных и стиральных машин, электроводонагревателей, кофеварок, насосов и сантехнических прибров, имеющих периодический проток воды. Использование гибкой проводки для применения в постоянном проточном режиме не допускается.