Гибкая подводка 001437 (1/2", 2500 мм, FxM)
Арт. X1694771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Гибкая подводка для воды латунная. Применяется для подключения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического назначения, отопительного оборудования и бытовых приборов. Накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из качественной сантехнической латуни. В водоснабжении подводка нужна для соединения основной линии с конечным сантехническим потребительским прибором: посудомоечных и стиральных машин, электроводонагревателей, кофеварок, насосов и сантехнических прибров, имеющих периодический проток воды. Использование гибкой проводки для применения в постоянном проточном режиме не допускается.
Преимущества
- Выполнена из качественных, экологически чистых материалов
- Устойчива к высокой температуре и старению
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальное рабочее давление: 20 бар
- Максимальная температура рабочей среды: 100°C