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Гибкая подводка 001428 (1/2", 500 мм, FxM)
5.0
2
Найти аналог
Подводка для воды
    Гибкая подводка 001428 (1/2", 500 мм, FxM)
    Арт. X16912186
    5.0
    2
    Гибкая подводка 001428 (1/2", 500 мм, FxM)

      Гибкая подводка 001428 (1/2", 500 мм, FxM)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912186
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквалайн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкая подводка для воды гайка-штуцер латунная. Применяется для подключения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического назначения, отопительного оборудования и бытовых приборов. В водоснабжении подводка нужна для соединения основной линии с конечным сантехническим потребительским прибором: посудомоечных и стиральных машин, электроводонагревателей, кофеварок, насосов и сантехнических прибров, имеющих периодический проток воды. Использование гибкой проводки для применения в постоянном проточном режиме не допускается.

        Преимущества

        • Выполнена из качественных, экологически чистых материалов
        • Устойчива к высокой температуре и старению
        • Рабочее давление: 10 бар
        • Максимальное рабочее давление: 20 бар
        • Максимальная температура рабочей среды: 100°C