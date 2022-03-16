Гибкая подводка Altstream Super 023020210 (1/2", вн/нар, 1000 мм)
Арт. X169121121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Гибкая подводка Altsream PEX SUPER (вн./нар.) Идеально подходит для систем питьевого водоснабжения, поскольку является абсолютно экологичным и гигиеничным.
Преимущества
- Гибкая подводка с внутренним шлангом из сшитого полиэтилена и гайками с наружной и внутренней резьбами
- Обладает высокой прочностью и надежностью, соответствует ГОСТ Р 52134 (SDR 7,4)
- Ниппель, гайка и штуцер Altstream SUPER выполнены из высококачественной латуни, а оплетка — из качественной нержавеющей стали