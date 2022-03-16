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Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)
5.0
1
290 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)
    Арт. X1694776
    5.0
    1
    Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)

      Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1694776
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Аквалайн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект гибкой подводки для подключения смесителя. Состоит из пары латунных подводок. Подводка со штуцером для непосредственного присоединения к смесителям. Изготовлена из нетоксичного этиленпропиленового каучука. Подходит для холодного и горячего водоснабжения. Предназначена для подключения смесителей различного назначения к трубопроводам.

        Преимущества

        • Выполнена из качественных, экологически чистых материалов
        • Устойчива к высокой температуре и старению
        • Рабочее давление: 10 бар
        • Максимальное рабочее давление: 20 бар
        • Максимальная температура рабочей среды: 100°C