Гибкая подводка для смесителя 001444 (800 мм, 2 шт.)
Арт. X1694777
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Комплект гибкой подводки для подключения смесителя. Состоит из пары латунных подводок. Подводка со штуцером для непосредственного присоединения к смесителям. Изготовлена из нетоксичного этиленпропиленового каучука. Подходит для холодного и горячего водоснабжения. Предназначена для подключения смесителей различного назначения к трубопроводам.
Преимущества
- Выполнена из качественных, экологически чистых материалов
- Устойчива к высокой температуре и старению
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальное рабочее давление: 20 бар
- Максимальная температура рабочей среды: 100°C