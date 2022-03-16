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Гибкая подводка Гигант (3/4", 2500 мм, г/г)
5.0
2
335 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка Гигант (3/4", 2500 мм, г/г)
    Арт. X169121103
    5.0
    2
    Гибкая подводка Гигант (3/4", 2500 мм, г/г)

      Гибкая подводка Гигант (3/4", 2500 мм, г/г)

      335 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X169121103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гигант
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      335 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подводка Гигант — это гибкая подводка для воды с увеличенным внутренним и внешним диаметром. Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность, т.е. количество транспортируемого вещества в единицу времени.

        Преимущества

        • Подводка Гигант имеет также более толстую стенку, что служит дополнительным гарантом её надёжности, повышает стойкость к нагрузкам, стойкость к механическим воздействиям, и таким образом делает ее более надежной