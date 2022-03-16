Гибкая подводка Гигант (3/4", 2500 мм, г/г)
Арт. X169121103
Характеристики
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Производитель
|Гигант
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Подводка Гигант — это гибкая подводка для воды с увеличенным внутренним и внешним диаметром. Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность, т.е. количество транспортируемого вещества в единицу времени.
Преимущества
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Подводка Гигант имеет также более толстую стенку, что служит дополнительным гарантом её надёжности, повышает стойкость к нагрузкам, стойкость к механическим воздействиям, и таким образом делает ее более надежной
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