Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Гибкая подводка ГИГАНТ 3/4"*400мм г/г - применяется для подключения насосов, гидрофорных блоков, уравнительных резервуаров, водонагревателей, отопительных приборов и другого оборудования к системе водоснабжения. Применение гибкой подводки Гигант поможет избавиться от вибрации, гула и шума труб в системе водоснабжения при подключении насосов и другого оборудования.